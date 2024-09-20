В Петербурге сбивший женщину самокатчик выплатит компенсацию в ₽1,4 млн

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Суд в Санкт-Петербурге обязал молодого человека, который прошлым летом сбил на электросамокате 65-летнюю местную жительницу, выплатить компенсацию за причинение тяжкого вреда здоровью в размере 1,4 млн руб., сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города 31 июля 2023 года. 21-летний мужчина сбил женщину на остановке общественного транспорта, когда та выходила из автобуса. Она упала на асфальт и получила множественные переломы, из-за чего находилась на больничном более полугода.

«Долгое лечение, отсутствие возможности вести привычный образ жизни и осуществлять трудовую деятельность причинили петербурженке тяжелые моральные страдания», — подчеркнули в прокуратуре.

Самокатчика признали виновным по ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). «В пользу пострадавшей петербурженки взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тыс. руб., а также утраченный заработок — 497 тыс. руб.», — говорится в публикации.

В конце мая петербургская полиция провела проверки парковок самокатов, по итогам которых изъяла более 10 тыс. транспортных средств, припаркованных с нарушением действующих правил. В полиции назвали подобные мероприятия «профилактической работой».

В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос, стоит ли полностью запретить передвижение на электросамокатах по улицам. Меру поддержали 54% участников голосования.