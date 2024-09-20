Глава Пентагона перенес визит в Израиль из-за боевых действий в Ливане
Глава Минобороны США Ллойд Остин отложил поездку в Израиль из-за эскалации боевых действий на израильско-ливанской границе, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.
Остин должен был приехать в Израиль 22 сентября и встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом, а также посетить несколько других стран региона.
Однако после телефонного разговора с Галантом и обсуждения ситуации в Ливане и Газе глава Пентагона решил отложить поездку. По данным источников, это решение было связано не только с напряженностью в регионе, но и с проблемами графиков некоторых местных лидеров. Остин подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают Израиль.
Накануне The Wall Street Journal написала со ссылкой на американских чиновников, что в США не ожидают сделки Израиля и ХАМАС до окончания срока полномочий американского президента Джо Байдена.
В Ливане 17 и 18 сентября произошли массовые взрывы техники, в частности пейджеров и раций. Погибли десятки человек, ранения получили около 3 тыс. Жертвами в том числе стали члены «Хезболлы». Движение возложило ответственность за произошедшее на Израиль и пообещало «тяжелую расплату». Власти еврейского государства не комментировали свою причастность к взрывам.
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