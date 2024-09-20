Захарова: у России есть данные о концлагерях ВСУ в российском приграничье

Захарова заявила о данных о концлагерях ВСУ в приграничье

Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press

У российских властей есть данные о создании бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) концлагерей в российском приграничье, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза <...> на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов», — отметила Захарова.

По ее словам, есть многочисленные свидетельства о создании подобия концлагерей, куда украинские бойцы «под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы».

12 сентября посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник сообщал, что в ряде контролируемых территорий украинскими военными в Курской области «были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию». Как говорится в докладе Мирошника, такой вывод сделан на основе многочисленных данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.

ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории в течение неопределенного времени. По его словам, это часть «плана победы», который он собирается представить партнерам.

Президент России Владимир Путин отметил, что выбить ВСУ из Курской области — священный долг Вооруженных сил страны. По его словам, цель ВСУ была в том, чтобы заставить «нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление российских военных на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Но у противника ничего не получилось, подчеркнул глава государства.