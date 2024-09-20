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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила о данных о концлагерях ВСУ в приграничье

Захарова: у России есть данные о концлагерях ВСУ в российском приграничье
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталия Шатохина / Global Look Press

У российских властей есть данные о создании бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) концлагерей в российском приграничье, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза <...> на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов», — отметила Захарова.

По ее словам, есть многочисленные свидетельства о создании подобия концлагерей, куда украинские бойцы «под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы».

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12 сентября посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник сообщал, что в ряде контролируемых территорий украинскими военными в Курской области «были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию». Как говорится в докладе Мирошника, такой вывод сделан на основе многочисленных данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.

ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории в течение неопределенного времени. По его словам, это часть «плана победы», который он собирается представить партнерам.

Президент России Владимир Путин отметил, что выбить ВСУ из Курской области — священный долг Вооруженных сил страны. По его словам, цель ВСУ была в том, чтобы заставить «нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление российских военных на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Но у противника ничего не получилось, подчеркнул глава государства.

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Мария Захарова Украина Курская область концлагерь
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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