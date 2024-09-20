«Ъ» узнал о планах «Яндекса» купить «Бери заряд!»
«Яндекс» ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам одного из них, ранее «Бери заряд!» планировала купить МТС, однако переговоры прошли неудачно, и компания запустила собственный сервис по аренде пауэрбанков «МТС Юрент».
Источник издания, знакомый с ходом переговоров «Бери заряд!» и МТС, рассказал, что компания оценивала себя в 3,2 млрд руб., но есть вероятность, что в случае с «Яндексом» сумма сделки будет меньше.
Основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак оценил стоимость «Бери заряд!» на сумму от 1,7 млрд до 3,3 млрд руб. «Яндекс» может сделать аренду пауэрбанков частью сервиса «Яндекс Go» и предложить подписчикам «Яндекс Плюс» аренду на льготных условиях, предположил управляющий партнер аналитического агентства Spektr Николай Седашов.
«Бери заряд!» основан в 2018 году Кириллом Кулаковым, резидентом фонда «Сколково». Сервис предоставляет в аренду 25 тыс. зарядных станций в более 200 городах России и трех странах СНГ. По собственным данным, в мае занимал 70% на этом рынке, число уникальных пользователей ежедневно — 50 тыс.
В мае компания сообщила, что планирует привлечь инвестиции исходя из оценки стоимости всего бизнеса в 4,5 млрд руб., а в течение двух лет — провести IPO на Мосбирже.
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