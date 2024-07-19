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Эксклюзив

Партнер «МТС Юрент» по сервису аренды пауэрбанков получил инвестиции

МТС MTSS ₽229 +2,83% Купить
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Компания «Городские зарядки», которая развивает сервис аренды пауэрбанков, продвигаемый через приложение «МТС Юрент», привлекла 500 млн руб. инвестиций от группы бизнесменов и готовится привлечь еще до 300 млн руб. до конца года. Об этом РБК рассказал глава «Городских зарядок» Николай Богатищев. По его словам, средства привлекли у бизнес-ангелов, одним из инвесторов выступил сам Богатищев.

Деньги пойдут на расширение числа станций зарядки. К концу этого года компания планирует увеличить их число с нынешних 5 тыс. до 20 тыс. в 120 городах России (сервис начали развивать с Москвы), а в середине 2025-го — обогнать лидера рынка «Бери заряд». У последнего сейчас около 30 тыс. станций.

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Фото: Бери Заряд

По словам Богатищева, чтобы достичь сопоставимого уровня, компании потребуются инвестиции в размере еще 1 млрд руб. «Городские зарядки» уже ведут переговоры о привлечении средств с различными фондами, а также с МТС. На данный момент МТС нет в капитале сервиса. Сервис развивается на базе компании GetEnergy и с весны этого года является партнером «МТС Юрент».

Как пояснил Богатищев, сейчас расширение сети зарядок «упирается в скорость работы процессов у партнеров». До недавнего времени подобные сервисы в основном размещали станции с зарядками в ресторанах, но сейчас активно развивается направление ретейла и других локаций.

Сейчас в России работает около 15 компаний, предоставляющих пауэрбанки в аренду. К концу 2025 года, по прогнозу Богатищева, число игроков может сократиться до трех-пяти. Он ожидает, что к 2029 году объем этого рынка вырастет в 10–12 раз по сравнению с текущим значением и достигнет 45–50 млрд руб. «В России проникновение пауэрбанков составляет 15–17%, тогда как в Китае — более 50% и продолжит расти. Наш рынок развивается похожим образом, как китайский, но с отставанием на два-три года», — отметил глава «Городских зарядок».

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