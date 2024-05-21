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Cервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» проведет IPO в течение двух лет

Сервис «Бери заряд» планирует привлечь инвестиции, исходя из оценки стоимости всего бизнеса в 4,5 млрд руб., а в течение двух лет — провести IPO на Мосбирже. Эксперты ждут кратного роста рынка аренды пауэрбанков в ближайшие годы
Фото: Бери Заряд
Фото: Бери Заряд

Российский сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» объявил о проведении раунда привлечения инвестиций в преддверии IPO, следует из поступившего в РБК сообщения компании.

Организатором раунда выступает Альфа-банк. Акции планируется продать по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds. Всего «Бери заряд» рассчитывает привлечь 500–700 млн руб. на масштабирование и повышение маржинальности бизнеса, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений.

Как пояснил РБК представитель «Бери заряд», в рамках раунда привлечения инвестиций компания оценена в 4,5 млрд руб. По его словам, компания рассматривает возможность IPO в перспективе двух лет на Московской бирже. Размер пакета, который компания сможет предложить на бирже, как и сумма, за которую его рассчитывают продать, пока не обсуждались. «Будем смотреть на рыночную ситуацию и принимать решение. На данном этапе у нас в работе несколько направлений/гипотез, при успешной валидации которых текущая потребность в финансировании может быть сильно увеличена», — рассказал собеседник.

Что такое «Бери заряд»

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» основан в 2018 году Кириллом Кулаковым (также является гендиректором компании), резидент фонда «Сколково». Предоставляет в аренду 20 тыс. зарядных станций в более 200 городах России и трех странах СНГ. По собственным данным, занимает 70% на этом рынке, число уникальных пользователей в месяц — 650 тыс. Выручка в 2023 году — 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 250 млн руб. По данным СПАРК, владельцы основного юрлица компании АО «Заряд!»: Кирилл Кулаков (42,45%), Иннокентий Быстров (12,84%), АО «Квантум, а рус» (7,6%) и др. миноритарные акционеры.

Какие перспективы

Российский рынок аренды пауэрбанков в 2024 году может составить 4 млрд руб., а к 2027-му вырасти до 25 млрд руб., писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из игроков рынка. Основными игроками на этом рынке на конец прошлого года были сервисы «Бери заряд!», Get Energy и EnerGo. При этом руководитель аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков называл лидером рынка с долей больше 50% «Бери заряд».

Компания интересна рынку как быстрорастущая, которой удачно удается масштабировать бизнес, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. При этом он напомнил, что акций качественного роста на рынке сейчас немного. По оценке Суверова, в ходе нынешнего раунда привлечения инвестиций компанию могут оценить по мультипликатору в 8–10 EBITDA, то есть в 2–2,5 млрд руб.

Компания показывает хороший рост, рассчитывает на кратное увеличение рынка в течение пяти–семи лет, рассуждает руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов. «Даже если реализуется только часть планов, компания кратно вырастет. С другой стороны, крупные города уже освоены, и возможно, что дальнейший рост будет связан с падением удельного дохода на локацию. Тем не менее вряд ли мы увидим оценку pre-IPO ниже 4 млрд руб., но и выше 6 млрд руб., думаю, также рассчитывать не стоит», — заключил Замесов.

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