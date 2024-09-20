Глава Еврокомиссии в восьмой раз приехала в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Это ее восьмая поездка в украинскую столицу с начала военной операции.
«Я приехала, чтобы обсудить поддержку со стороны Европы», — написала она на странице в Х. По словам главы ЕК, на повестке дня стоят подготовка Украины к отопительному сезону и процесс выдачи кредитов со стороны G7.
Москва осуждает помощь Киеву.
Страны G7 в начале июня согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд. Предполагается, что кредит будет погашен за счет будущей прибыли от активов России на сумму около $280 млрд (€260 млрд), которые были заморожены на Западе в рамках санкций из-за военных действий на Украине.
В ЕС опасаются, что Венгрия заблокирует предоставление США гарантий, нужных для выделения Украине кредита на $50 млрд, и разрабатывают альтернативный план, который не потребует участия Вашингтона, сообщили в сентябре источники The Financial Times.
Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине.
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