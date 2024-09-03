«РИА Новости» узнало о большой семье фигуранта дела «Крокуса» Хамидова

Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейн Хамидов жил в большой семье в городе Артемовский Свердловской области, сообщил «РИА Новости» его бывший сосед Иван Князев.

Одноэтажный трехквартирный дом, где жила семья Хамидова, стоит в самом конце улицы Дегтярева на окраине Артемовского, за ним лишь пустыри, уточнило агентство. По словам Князева, семья не арендовала, а купила жилье, но коммунальные услуги не оплачивала. Женщина занималась воспитанием шестерых детей, в том числе Хусейна, и получала на них выплаты. Отец будущего фигуранта работал на выезде, вахтами. В общей сложности родители и дети прожили в квартире около трех лет.

«Она съездила на родину, потом приехала. Что-то они рассорились. Она предлагала переехать, а он отказывался. Она собралась, забрала ребятишек и уехала. Он два дня пожил и тоже уехал», — добавил Князев о супругах.

Изнутри дом Хамидовых зарос травой и репейником, частично в нем отсутствуют окна и пол. Напротив — разрушенная баня и теплица, в которой отец фигуранта собирался выращивать огурцы и помидоры. Князев рассказал, что семья почти не общалась с местными жителями. Это подтвердил еще один сосед, с другой стороны улицы.

В августе дядя фигуранта дела о теракте сообщил, что тот переехал с родителями из Таджикистана в Россию 12 лет назад, «они там обжились, получили российское гражданство». Однако с тех пор не видел племянника.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы устроили стрельбу и пожар. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан». По делу о теракте арестовали более 20 человек.