Совет ЕС утвердил предложенный фон дер Ляйен список еврокомиссаров

Совет Европейского союза утвердил состав Европейской комиссии, предложенный главой этого органа Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет сегодня утвердил, по общему согласию с избранным Президентом Комиссии, список лиц, которых он предлагает для назначения в качестве членов Комиссии до 31 октября 2029 года», — говорится в сообщении.

Всего список насчитывает 25 лиц, в числе которых бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас — она станет верховным дипломатом ЕС.

Теперь решение будет направлено в Европейский парламент на согласование, а после его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Список с новым составом Еврокомиссии на 2024–2029 годы фон дер Ляйен представила 17 сентября. Она описала полномочия еврокомиссаров и новую структуру Еврокомиссии, охарактеризовав ее как «более компактную и взаимосвязанную», основанную на ключевых принципах ЕС — процветании, безопасности и демократии. Новый состав должен приступить к работе в декабре 2024 года.

Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК сообщал, что такое решение было принято, чтобы улучшить «структуру и способность к координации» Еврокомиссии.

По словам другого источника, благодаря перестановкам фон дер Ляйен «будет еще больше контролировать все».