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Совет ЕС утвердил предложенный фон дер Ляйен список еврокомиссаров

Совет ЕС утвердил предложенные Урсулой фон дер Ляйен кандидатуры еврокомиссаров

Совет Европейского союза утвердил состав Европейской комиссии, предложенный главой этого органа Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет сегодня утвердил, по общему согласию с избранным Президентом Комиссии, список лиц, которых он предлагает для назначения в качестве членов Комиссии до 31 октября 2029 года», — говорится в сообщении.

Всего список насчитывает 25 лиц, в числе которых бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас — она станет верховным дипломатом ЕС.

Теперь решение будет направлено в Европейский парламент на согласование, а после его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

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Урсула фон дер Ляйен

Список с новым составом Еврокомиссии на 2024–2029 годы фон дер Ляйен представила 17 сентября. Она описала полномочия еврокомиссаров и новую структуру Еврокомиссии, охарактеризовав ее как «более компактную и взаимосвязанную», основанную на ключевых принципах ЕС — процветании, безопасности и демократии. Новый состав должен приступить к работе в декабре 2024 года.

Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК сообщал, что такое решение было принято, чтобы улучшить «структуру и способность к координации» Еврокомиссии.

По словам другого источника, благодаря перестановкам фон дер Ляйен «будет еще больше контролировать все».

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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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