Politico узнало, зачем фон дер Ляйен нужно «контролировать все» в ЕК

Состав ЕК обновлен таким образом, чтобы улучшить ее «структуру и способность к координации», сообщил представитель комиссии. Фон дер Ляйен «будет еще больше контролировать все», сказали изданию дипломаты

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на второй срок изменила ее состав, чтобы улучшить «структуру и способность к координации», пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК.

«Логика заключается в попытке улучшить структуру и способность к координации — вот логика, которая за этим стоит. <...> В конце концов, именно коллегия решает политические вопросы», — сказал собеседник издания.

Фон дер Ляйен произвела перестановки в Еврокомиссии в условиях ослабления позиций правительств некоторых европейских стран, отмечает Politico. Так произошло во Франции и Германии, где после выборов в Европарламенте укрепились правые и ультраправые. Польский премьер Дональд Туск переключился с внешней политики на внутреннюю, отмечает газета, это случилось на фоне паводков в некоторых регионах страны.

«Вам не нужно учить фон дер Ляйен, как играть в силовую игру. <...> Она увидела вакуум, оставленный европейскими столицами, и прыгнула в него», — сказал Politico один из европейских дипломатов.

«Она будет еще больше контролировать все», — добавил другой дипломатический источник.

Фон дер Ляйен 17 сентября представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы. Она описала полномочия еврокомиссаров и новую структуру Еврокомиссии, охарактеризовав ту как «более компактную и взаимосвязанную», основанную на ключевых принципах ЕС — процветании, безопасности и демократии. Новый состав приступит к работе в декабре.

Еврокомиссия — главный исполнительный орган ЕС, который отвечает за разработку законов и политических программ, а также реализует решения Европарламента и Совета ЕС. Совместно с этими структурами комиссия также устанавливает приоритеты в расходах объединения. Еврокомиссия формируется каждые пять лет и представляет все страны союза в международных органах. Она состоит из 27 членов (председателя, его заместителей и еврокомиссаров) от каждой страны — члена блока, однако те обязаны представлять интересы ЕС как целого. Глава комиссии определяет, за какую сферу отвечает каждый еврокомиссар.

Фон дер Ляйен оказывала давление на отдельных кандидатов на должности еврокомиссаров, некоторые из-за этого вышли из гонки. Так, от избрания отказался экс-глава Счетной палаты Словении Томаж Весел, поскольку глава ЕК настаивала на соблюдении гендерного баланса. В результате Любляна предложила кандидатуру бывшего посла в Германии и Швейцарии Марты Кос — та претендует на должность еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины (парламент Словении еще должен утвердить это решение).

16 сентября французский еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за внутренний рынок, а также курировавший поставки оружия на Украину, покинул ЕК, заявив, что фон дер Ляйен требовала от Парижа заменить его кандидатуру в новый состав. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону пришлось оперативно утверждать кандидатуру главы МИД страны Стефана Сежурне, который в результате стал претендентом на пост вице-заместителя главы ЕК. По мнению французских чиновников, с которыми говорило Politico, это «более слабая личность», чем Бретон, который «осмелился выступить против фон дер Ляйен».

Главе ЕК также неоднократно противостоял глава Евросовета Шарль Мишель, чей срок полномочий заканчивается в ноябре. Его сменит экс-премьер Португалии Антониу Кошта, от которого не ждут сопротивления фон дер Ляйен, пишет Politico.