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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Армия Израиля нанесла удары по пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нанесла удары по пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане
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ВВС Израиля нанесли удары по нескольким десяткам пусковых установок «Хезболлы», готовых для запуска ракет в направлении страны, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Нанесли удары по примерно 30 пусковым установкам «Хезболлы» и объектам террористической инфраструктуры, в которых находилось примерно 150 пусковых установок», — рассказали в ЦАХАЛ.

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Кроме того, удары были нанесены по оружейным складам «Хезболлы» в нескольких южных районах Ливана, уточнили там.

В этот же вечер корреспондент Al Jazeera сообщил, что как минимум два израильских истребителя пролетели над столицей Ливана Бейрутом на малой высоте.

Действия израильской авиации совпали по времени с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. Оно было посвящено недавним взрывам пейджеров в стране. По словам лидера шиитского движения, устроив взрывы техники в Ливане, Израиль «перешел все красные линии», что равносильно объявлению войны.

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