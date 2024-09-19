Армия Израиля нанесла удары по пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане
ВВС Израиля нанесли удары по нескольким десяткам пусковых установок «Хезболлы», готовых для запуска ракет в направлении страны, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Нанесли удары по примерно 30 пусковым установкам «Хезболлы» и объектам террористической инфраструктуры, в которых находилось примерно 150 пусковых установок», — рассказали в ЦАХАЛ.
Кроме того, удары были нанесены по оружейным складам «Хезболлы» в нескольких южных районах Ливана, уточнили там.
В этот же вечер корреспондент Al Jazeera сообщил, что как минимум два израильских истребителя пролетели над столицей Ливана Бейрутом на малой высоте.
Действия израильской авиации совпали по времени с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. Оно было посвящено недавним взрывам пейджеров в стране. По словам лидера шиитского движения, устроив взрывы техники в Ливане, Израиль «перешел все красные линии», что равносильно объявлению войны.
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