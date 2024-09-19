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Военная операция на Украине ,  
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Володин предупредил о ядерной войне из-за позиции Европарламента по Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Призывы Европарламента к снятию ограничений с руководства Украины на удары по России дальнобойным оружием ведут к ядерной мировой войне, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия.
Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет», — предупредил он, подчеркнув, что российская ракета «Сармат» долетает до Страсбурга, где заседает Европарламент, за 3 минуты 20 секунд.

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По словам председателя Госдумы, европейский законодательный орган после подобных призывов должен «самораспуститься». Он напомнил, что во время Второй мировой войны Европу освободил именно Советский Союз, но на Западе об этом забыли.

Ранее Володин уже предупреждал об ответе Москвы на удары дальнобойным оружием по территории России, если Запад даст Киеву разрешение на такие действия.

19 сентября Европарламент призвал страны Евросоюза разрешить Киеву бить по России западным оружием. Соответствующий документ поддержали 425 парламентариев. Против высказался 131 парламентарий, еще 63 воздержались от голосования.

Киев настаивает на получении от Запада разрешения наносить удары вглубь России. Российский президент Владимир Путин заявил, что если такое решение примут, это будет означать «войну» с участием НАТО, США и европейских стран.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Дальнобойное оружие Европарламент Страсбург Госдума ядерное оружие Украина
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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