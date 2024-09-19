Володин предупредил о ядерной войне из-за позиции Европарламента по Киеву

Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Призывы Европарламента к снятию ограничений с руководства Украины на удары по России дальнобойным оружием ведут к ядерной мировой войне, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия.

Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет», — предупредил он, подчеркнув, что российская ракета «Сармат» долетает до Страсбурга, где заседает Европарламент, за 3 минуты 20 секунд.

По словам председателя Госдумы, европейский законодательный орган после подобных призывов должен «самораспуститься». Он напомнил, что во время Второй мировой войны Европу освободил именно Советский Союз, но на Западе об этом забыли.

Ранее Володин уже предупреждал об ответе Москвы на удары дальнобойным оружием по территории России, если Запад даст Киеву разрешение на такие действия.

19 сентября Европарламент призвал страны Евросоюза разрешить Киеву бить по России западным оружием. Соответствующий документ поддержали 425 парламентариев. Против высказался 131 парламентарий, еще 63 воздержались от голосования.

Киев настаивает на получении от Запада разрешения наносить удары вглубь России. Российский президент Владимир Путин заявил, что если такое решение примут, это будет означать «войну» с участием НАТО, США и европейских стран.