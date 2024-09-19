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В Петербурге при столкновении двух машин сбили курьера с мопедом. Видео

В Петербурге при столкновении двух машин сбили курьера с мопедом

В Петербурге при столкновении двух машин сбили курьера с мопедом. Видео
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В Санкт-Петербурге правоохранители начали проверку в связи с ДТП на Васильевском острове, в результате которого пострадал курьер, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, авария произошла примерно в 13:20 у дома № 21 на Среднем проспекте.

«38-летний водитель Kia Rio при выполнении левого поворота совершил столкновение с встречным автомобилем Volvo ХС 90, за рулем которого находился 59-летний мужчина», — рассказали в МВД.

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В результате столкновения автомобиль Volvo вылетел на тротуар и сбил 29-летнего курьера, стоявшего рядом со своим мопедом. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, уточнили в министерстве. Кроме того, автомобиль разбил витрину магазина.

17 сентября в Москве задержали водителя каршеринга, который сбил двух детей. В результате аварии от полученных травм погиб мальчик 2012 года рождения. Девочку 2011 года рождения доставили в одну из столичных больниц.

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новости Санкт-Петербург Васильевский остров ДТП курьер МВД
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