В Болгарии решили проверить компанию на связь с поставками пейджеров «Хезболле»

В Болгарии начали проверку компании на причастность к поставкам пейджеров

Фото: moqawama.news

Таможенные операции с пейджерами, взорвавшимися в Ливане, и компаниями, которые СМИ называют поставщиками этих устройств, в Болгарии не проводились. Об этом сообщило Государственное агентство национальной безопасности страны.

В ведомстве также указали, что совместно с Национальным агентством доходов и МВД его сотрудники проверяют одну из зарегистрированных в Болгарии компаний на причастность к поставкам коммуникационных устройств ливанской группировке «Хезболла». Название компании в Агентстве нацбезопасности не привели

Источники Reuters ранее сообщили, что пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo. В организации опровергли информацию, отметив, что устройства изготовила венгерская компания BAC Consulting Kft.

После этого венгерское издание Telex со ссылкой на источники сообщило, что взорвавшиеся пейджеры могли быть закуплены у Gold Apollo болгарской компанией Norta Global Ltd.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам шиитской группировки «Хезболла», в результате погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день в стране начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой и ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «тяжелую расплату» и «справедливый ответ откуда не ждали». Израильский министр обороны Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны (там проходит граница Израиля с Ливаном).