В Болгарии начали проверку компании на причастность к поставкам пейджеров
Таможенные операции с пейджерами, взорвавшимися в Ливане, и компаниями, которые СМИ называют поставщиками этих устройств, в Болгарии не проводились. Об этом сообщило Государственное агентство национальной безопасности страны.
В ведомстве также указали, что совместно с Национальным агентством доходов и МВД его сотрудники проверяют одну из зарегистрированных в Болгарии компаний на причастность к поставкам коммуникационных устройств ливанской группировке «Хезболла». Название компании в Агентстве нацбезопасности не привели
Источники Reuters ранее сообщили, что пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo. В организации опровергли информацию, отметив, что устройства изготовила венгерская компания BAC Consulting Kft.
После этого венгерское издание Telex со ссылкой на источники сообщило, что взорвавшиеся пейджеры могли быть закуплены у Gold Apollo болгарской компанией Norta Global Ltd.
17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам шиитской группировки «Хезболла», в результате погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день в стране начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой и ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.
«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «тяжелую расплату» и «справедливый ответ откуда не ждали». Израильский министр обороны Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны (там проходит граница Израиля с Ливаном).
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов