ТАСС узнал о визите президента Экваториальной Гвинеи в Россию в сентябре

Теодоро Обианг Нгема Мбасого (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого намерен посетить Россию, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Визит состоится 25–28 сентября. Политик примет участие в «Российской энергетической неделе». Кроме того, лидер африканской страны планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Международный форум «Российская энергетическая неделя — 2024» состоится в Москве 26–28 сентября. Главная тема — «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире».

В рамках форума состоится около 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, посвященных развитию энергетики, сотрудничеству в этой сфере, социальной ориентации топливно-энергетического комплекса. В мероприятиях форума примут участие около 5 тыс. делегатов.

Путин проводил переговоры с Мбасого в ноябре 2023 года. Встреча состоялась в резиденции президента в Ново-Огарево в Московской области. Сначала политики провели беседу наедине, после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества государств, а также развития контактов России со странами Центральной Африки в связи с председательством Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.