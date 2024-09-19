ТАСС узнал о визите президента Экваториальной Гвинеи в Россию в сентябре
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого намерен посетить Россию, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Визит состоится 25–28 сентября. Политик примет участие в «Российской энергетической неделе». Кроме того, лидер африканской страны планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Международный форум «Российская энергетическая неделя — 2024» состоится в Москве 26–28 сентября. Главная тема — «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире».
В рамках форума состоится около 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, посвященных развитию энергетики, сотрудничеству в этой сфере, социальной ориентации топливно-энергетического комплекса. В мероприятиях форума примут участие около 5 тыс. делегатов.
Путин проводил переговоры с Мбасого в ноябре 2023 года. Встреча состоялась в резиденции президента в Ново-Огарево в Московской области. Сначала политики провели беседу наедине, после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества государств, а также развития контактов России со странами Центральной Африки в связи с председательством Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.
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