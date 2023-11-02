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Владимир Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи. Видео

Кадры встречи Путина и президента Экваториальной Гвинеи в Ново-Огарево

Владимир Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи. Видео
Video

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого в своей резиденции в Ново-Огарево в Московской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Сначала Путин с Мбасого провели беседу наедине, после чего переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.

На встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества государств, а также развития контактов России со странами Центральной Африки в связи с председательством Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).

В августе 2023 года официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что Россия откроет посольство в Экваториальной Гвинее до конца 2023 года. На тот момент стороны обсуждали технические вопросы этого процесса.

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Владимир Путин встреча экваториальная гвинея Африка переговоры
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Владимир Путин

политик, президент России

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