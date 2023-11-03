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Экваториальная Гвинея выразила желание организовать саммит Россия-Африка

Экваториальная Гвинея предложила провести третий саммит Россия — Африка у себя

Экваториальная Гвинея выдвигает свою кандидатуру в качестве места, где может пройти третий саммит Россия — Африка, заявил президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, передает ТАСС.

«Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия-Африка, если он может состояться на африканском континенте», — сказал Нгема Мбасого.

Он также подчеркнул, что российский лидер сможет принять участие лично, так как Экваториальная Гвинея не подписывала договор Международного уголовного суда (МУС). Суд 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина по подозрению «в незаконной депортации» детей с Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. Москва юрисдикцию суда не признает.

2 ноября Путин провел переговоры с Мбасого в своей резиденции в Ново-Огарево в Московской области.

27–28 июля в Санкт-Петербурге во второй раз прошел саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. Мероприятие было посвящено широкому спектру отношений между Россией и государствами Африканского континента, которые были представлены официальными делегациями 48 стран и пятью крупнейшими интеграционными объединениями континента. В этом году саммит посетили более 9 тыс. представителей бизнеса, власти и СМИ из России и 104 иностранных государств.

Теги
экваториальная гвинея саммит Африка Саммит Россия — Африка
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