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Общество ,  
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Путин рассказал о женском секрете, который мужчины не могут разгадать

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Женщины умеют сочетать нежность и трудоспособность, этот секрет мужчинам разгадать невозможно, заявил президент Владимир Путин. Он выступил на пленарном заседании IV Евразийского женского форума.

По его словам, в настоящее время создаются условия, чтобы женщины могли одновременно достигать профессионального успеха и заботиться о семье.

«Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать, <...> обладают секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — добавил Путин.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Работающие женщины тратят на ведение домашнего хозяйства в день на полтора-два часа больше, чем мужчины, говорится в утвержденной в конце 2022 года правительственной Стратегии действий в интересах женщин до 2030 года.

«Это создает трудности в совмещении женщинами и семейных обязанностей, и трудовой деятельности», — отметили в документе. Целями стратегии обозначены, помимо прочего, снижение дифференциации зарплаты мужчин и женщин, увеличение доли женщин среди руководителей всех уровней в бизнесе и госсекторе.

Разница в оплате труда мужчин и женщин на российском рынке в среднем составляет 37,3%, но может достигать почти 70%, оценили в НИУ ВШЭ. В России обеспечено гендерное равенство в сфере труда, а разница в зарплатах мужчин и женщин объясняется сложностью и условиями труда, а не полом, заверил Минтруд.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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