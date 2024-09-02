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Главком ВМФ заявил о создании соединений в Азовском море

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Соединения на Азовском море «однозначно» будут созданы в составе Военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Его слова приводит телеканал «Звезда».

«За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие — развитие Азовского морского района, который также живет перспективами, а сейчас решает важные для всех нас в том числе боевые задачи», — добавил он.

Азовское море омывает берега Краснодарского края, Крыма, Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Последние четыре региона вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.

В декабре 2023 года занимавший тогда пост главы Минобороны Сергей Шойгу сообщил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря, ставшего «внутренним морем России».

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В настоящее время Военно-морской флот состоит из пяти объединений: четырех флотов (Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского, Северного) и одной флотилии (Каспийской).

Теги
ВМФ Азовское море Александр Моисеев
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