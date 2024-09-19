В Чехии назвали сроки восстановления после «наводнения десятилетия»

Восстановление территорий Чехии, пострадавших от наводнения, займет месяцы или годы, заявил президент Петр Павел в эфире Чешского телевидения.

«Правительству необходимо будет сесть с мэрами и губернаторами и серьезно подумать, как существенно помочь наиболее пострадавшим городам и муниципалитетам. Потому что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, точно не покроют ущерб», — сказал чешский лидер.

«Наводнение десятилетия» накрыло в середине сентября несколько стран Европы, в том числе Чехию, Австрию, Польшу, Румынию. Затяжные дожди стали причиной повышения уровня воды в Дунае, Мораве и других реках.

В Чехии, по последним данным, жертвами наводнения стали пять человек, еще восемь пропали без вести, передает Deník. Из-за непогоды в стране без электричества остались порядка 260 тыс. домов, была перекрыта часть железных дорог.

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