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Общество ,  
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В Чехии из-за наводнения перекрыли часть железных дорог

Из-за наводнения в Чехии железнодорожное сообщение в Моравско-Силезском регионе почти полностью прекратило работу, сообщает чешское агентство ČTK.

«Наиболее драматичная ситуация сложилась в Моравско-Силезском регионе, где железнодорожное сообщение практически парализовано», — говорится в публикации.

В административном центре края, городе Острава, а также в городе Богумин закрыли для движения автомагистраль D1. В Злинском крае перекрыли часть автомагистрали D55.

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Наводнение стало результатом затяжных дождей, которые продолжаются на юге Чехии с четверга, 12 сентября. Сильные осадки стали причиной повышения уровня воды в реках. По состоянию на утро 15 сентября, из-за непогоды без электричества остались порядка 260 тыс. домов, спецслужбы эвакуировали около 1900 жителей.

В начале сентября на Юго-Восточную Азию обрушился супертайфун «Яги». Проливные дожди стали причиной наводнения во Вьетнаме, сильно пострадала его столица Ханой. 9 сентября на севере Вьетнама из-за сильных паводков обрушился мост Фонгчау. Более 1,2 млн человек в разной пострадали и на юге Китая.

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Теги
Чехия наводнение железные дороги ливневый дождь

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