Палата представителей США отклонила проект о финансировании правительства

Палата представителей конгресса США не одобрила законопроект о финансировании правительства на ближайшие шесть месяцев — до 28 марта 2025 года, сообщает CBS News.

За принятие закона проголосовали 202 человека (199 республиканцев и три демократа), против — 220 (14 республиканцев и 206 демократов).

Спикер палаты представителей Майк Джонсон выразил разочарование после голосования и заявил: «Теперь мы вернемся к сценарию, составим другой и придумаем решение».

В прошлый раз конгресс США на протяжении почти полугода не мог согласовать бюджет на 2024 финансовый год из-за разногласий между Демократической и Республиканской партиями, каждая из которых контролирует по палате конгресса. Вместо этого конгрессмены раз за разом принимали временные бюджеты, чтобы отсрочить дедлайн и выиграть время на переговоры. В итоге бюджет в размере $1,2 трлн утвердили за считаные часы до частичного шатдауна.