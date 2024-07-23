Белый дом пригрозил наложить вето на законопроекты о бюджете США

Администрация Байдена выразила несогласие с законопроектами по финансированию агентства по защите окружающей среды, Минэнерго, МВД и Минсельхоза из-за сокращения ассигнований. Документы хотели вынести на рассмотрение республиканцы

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Администрация американского президента Джо Байдена выступила против четырех подготовленных республиканцами законопроектов по бюджету США на 2025 год, говорится в соответствующем заявлении, текст которого приводит Politico.

Белый дом предупредил, что Байден может наложить вето на

законопроект HR 8773. Он касается финансирования агентства по защите окружающей среды, Минэнерго, МВД и Минсельхоза.

«Республиканцы из палаты представителей снова тратят время на предвзятые законопроекты, которые приведут к глубоким сокращениям [ассигнований] в сфере правоохранительных органов, образования, жилья, здравоохранения, безопасности потребителей, энергетических программ», — сказано в заявлении администрации.

Также в нем сказано, что исполнительная власть готова работать с обеими палатами конгресса для принятия законопроектов об ассигнованиях.

Байден и представители законодательной власти США не в первый раз находятся в противостоянии по экономическим вопросам. В прошлом году демократы и республиканцы долгое время не могли договориться по поводу приостановки действия лимита по госдолгу , без которой стране грозил дефолт, но все-таки этого удалось избежать фактически в последний момент.

Затем более чем полгода длилось согласование бюджета, в том числе касавшегося военной помощи Украине и Израилю. Принять нужные документы должны были осенью 2023-го, но в итоге Байден подписал соответствующие законы только в апреле этого года.

Препятствием к одобрению документов была позиция республиканцев насчет выделения средств на решение миграционных вопросов. Изначально эти ассигнования входили в один законопроект с финансированием поддержки Израиля и Украины, но затем документы разделили, что позволило одобрить предоставление военной помощи двум странам.