В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили режим авиационной опасности, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал Гусев. Он призвал местных жителей зайти в укрытия.
7 сентября над Острогожским районом Воронежской области сбили украинский дрон. В результате падения его обломков произошел пожар, который смогли полностью потушить только к вечеру 9 сентября.
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