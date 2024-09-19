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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили авиационную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявили режим авиационной опасности, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал Гусев. Он призвал местных жителей зайти в укрытия.

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Фото:Министерство обороны России

7 сентября над Острогожским районом Воронежской области сбили украинский дрон. В результате падения его обломков произошел пожар, который смогли полностью потушить только к вечеру 9 сентября.

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Воронежская область Александр Гусев
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