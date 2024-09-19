В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили режим авиационной опасности, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал Гусев. Он призвал местных жителей зайти в укрытия.

7 сентября над Острогожским районом Воронежской области сбили украинский дрон. В результате падения его обломков произошел пожар, который смогли полностью потушить только к вечеру 9 сентября.