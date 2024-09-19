Сенатор назвал Россию и еще три страны главными противниками США

Главными зарубежными противниками США являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея, заявил глава комитета по разведке в сенате США Марк Уорнер.

Он отметил, что Вашингтон не выбирал себе этих противников, такими словами они обозначены в законах США.

«Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники», — сказал Уорнер на слушаниях в верхней палате Конгресса (цитата по «РИА Новости»).

Еще в 2022 году в стратегической концепции НАТО Россия была названа «главной угрозой безопасности». Помимо этого в альянсе заявили, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.

В мае 2024 года директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала Россию самой серьезной угрозой для выборов в стране.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что Россию считают главным противником НАТО по той причине, что она пытается твердо отстаивать собственные интересы и заботится о своей безопасности.