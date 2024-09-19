 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сенатор назвал Россию и еще три страны главными противниками США

Главными зарубежными противниками США являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея, заявил глава комитета по разведке в сенате США Марк Уорнер.

Он отметил, что Вашингтон не выбирал себе этих противников, такими словами они обозначены в законах США.

«Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники», — сказал Уорнер на слушаниях в верхней палате Конгресса (цитата по «РИА Новости»).

Трамп назвал, при каком президенте США Россия и Китай не будут им врагами
Политика
Дональд Трамп в Вирджинии

Еще в 2022 году в стратегической концепции НАТО Россия была названа «главной угрозой безопасности». Помимо этого в альянсе заявили, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.

В мае 2024 года директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала Россию самой серьезной угрозой для выборов в стране.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что Россию считают главным противником НАТО по той причине, что она пытается твердо отстаивать собственные интересы и заботится о своей безопасности.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сенат США США Китай Иран Северная Корея КНДР
Материалы по теме
В конгрессе США заявили об отсутствии эффекта санкций против России
Политика
Трамп рассказал о пользе сотрудничества США с Россией и Китаем
Политика
Посол Антонов заявил об отсутствии «просвета» в диалоге с США по оружию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
В Воронежской области объявили авиационную опасностьПолитика, 02:58
Сенатор назвал Россию и еще три страны главными противниками СШАПолитика, 02:51
Пентагон заподозрили в тренировке бойцов ВСУ, нарушивших права человекаПолитика, 02:31
Стало известно, откуда приехали задержанные за массовую драку в ТутаевеОбщество, 02:10
В Тутаеве в Ярославской области задержали участников массовой дракиОбщество, 01:40
Словакия выступила за участие России в следующем саммите по УкраинеПолитика, 01:24
В Ярославской области пресекли драку десятков человек со стрельбойОбщество, 01:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Харькове прогремели несколько взрывовПолитика, 00:49
Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской областиПолитика, 00:47
Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в РоссииПолитика, 00:31
Россияне рассказали, на чем хотят экономитьОбщество, 00:03
«Ростех» вновь стал акционером АвтоВАЗаБизнес, 00:00
Вратарь сборной России успешно дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионовСпорт, 18 сен, 23:56
В Минске заявили о попытках Лукашенко избежать эскалации конфликтаПолитика, 18 сен, 23:55