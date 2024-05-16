В американской разведке назвали Россию главной угрозой для выборов в США
Россия является самой серьезной угрозой для выборов в США, исходящей извне, заявила директор Национальной разведки страны Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке в сенате американского конгресса.
Хейнс причислила Россию к наиболее значимым зарубежных акторам, чья деятельность «направлена на активное влияние на США в связи с выборами». В один ряд с ней глава Нацразведки поставила Китай и Иран.
«Россия, в частности, по-прежнему представляет наиболее активную угрозу за рубежом для наших выборов», — сказала Хейнс (цитата по Reuters).
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На партийных праймериз в марте действующий глава государства Джо Байден (демократ) и экс-президент страны Дональд Трамп (республиканец) преодолели отметку в 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Однако официально кандидатуры от Демократической и Республиканской партий еще не утверждены — формально они выдвинут своих кандидатов на национальных съездах, которые пройдут летом.
США уже несколько лет выдвигают обвинения в адрес России о попытках вмешаться в ход выборов. С такими обвинениями выступали и Байден, и американская разведка.
Вашингтон считает, что Москва предприняла определенные действия, для того чтобы на президентских выборах в 2016 году победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший ситуацию вокруг выборов 2016 года, вместе со своей командой пришел к выводу, что поводов обвинять Трампа в прямом сговоре с Москвой нет.
В июле 2021 года президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в попытке вмешательства уже в американские выборы 2022 года. Кремль отверг обвинения, назвав сообщения о вмешательстве России в выборы параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью
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