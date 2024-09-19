В Тутаеве в Ярославской области задержали участников массовой драки

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников массовой драки со стрельбой в Тутаеве Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тутаевского района во «ВКонтакте».

«Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом», — заявили в администрации.

Там добавили, что ситуация находится под контролем МВД.

Вечером 18 сентября в районе центрального парка в городе Тутаев раздались звуки стрельбы, силовики остановили несколько машин и вывели оттуда людей, писали телеграм-каналы Shot и Baza.

Пресс-служба управления МВД по Ярославской области сообщила РБК, что сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия.

Официальных данных о количестве задержанных нет, но Mash писал о 20 жителях Рыбинска, которые приехали на «разборки».