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С массовой дракой под Краснодаром справились ОМОН и СОБР

Росгвардия: на место массовой драки под Краснодаром посылали ОМОН и СОБР
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На место массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края отправляли сотрудников спецподразделений Росгвардии, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка ведомства.

Инцидент произошел вечером 7 сентября у Дома культуры в Афипском.

«На место были направлены сотрудники ОМОН и СОБР. <...> Бойцами спецподразделений Росгвардии совместно с полицейскими задержаны участники конфликта», — рассказали в ведомстве.

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По данным властей, конфликт произошел на бытовой почве, из-за девушки. Телеграм-каналы SHOT и Mash сообщили, что в драке участвовали от 40 до 60 человек.

Никто из них не получил серьезных травм. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.

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ОМОН Росгвардия Краснодарский край новости массовая драка
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