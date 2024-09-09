Росгвардия: на место массовой драки под Краснодаром посылали ОМОН и СОБР

С массовой дракой под Краснодаром справились ОМОН и СОБР

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На место массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края отправляли сотрудников спецподразделений Росгвардии, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка ведомства.

Инцидент произошел вечером 7 сентября у Дома культуры в Афипском.

«На место были направлены сотрудники ОМОН и СОБР. <...> Бойцами спецподразделений Росгвардии совместно с полицейскими задержаны участники конфликта», — рассказали в ведомстве.

По данным властей, конфликт произошел на бытовой почве, из-за девушки. Телеграм-каналы SHOT и Mash сообщили, что в драке участвовали от 40 до 60 человек.

Никто из них не получил серьезных травм. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.