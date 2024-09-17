В Сумах после взрывов перестали ходить троллейбусы
Движение троллейбусов в городе Сумы прекратилось из-за отсутствия электроснабжения после взрывов, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на исполняющего обязанности главы областного центра Артема Кобзаря.
Система водоснабжения в Сумах функционирует, однако из-за последствий взрывов вода подается с пониженным давлением, добавил Кобзарь.
Прошедшей ночью в Сумах прозвучали серии взрывов, передают «Суспільне» и «24 канал». В Сумской области работали средства ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
14 сентября после ночных взрывов был поврежден энергообъект в Сумской области, из-за повреждения оборудования были обесточены несколько электроподстанций.
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