В Сумах после взрывов перестали ходить троллейбусы

Фото: Mykola Miakshykov / Global Look Press

Движение троллейбусов в городе Сумы прекратилось из-за отсутствия электроснабжения после взрывов, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на исполняющего обязанности главы областного центра Артема Кобзаря.

Система водоснабжения в Сумах функционирует, однако из-за последствий взрывов вода подается с пониженным давлением, добавил Кобзарь.

Прошедшей ночью в Сумах прозвучали серии взрывов, передают «Суспільне» и «24 канал». В Сумской области работали средства ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

14 сентября после ночных взрывов был поврежден энергообъект в Сумской области, из-за повреждения оборудования были обесточены несколько электроподстанций.