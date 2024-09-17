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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах после взрывов перестали ходить троллейбусы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Miakshykov / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Global Look Press

Движение троллейбусов в городе Сумы прекратилось из-за отсутствия электроснабжения после взрывов, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на исполняющего обязанности главы областного центра Артема Кобзаря.

Система водоснабжения в Сумах функционирует, однако из-за последствий взрывов вода подается с пониженным давлением, добавил Кобзарь.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Прошедшей ночью в Сумах прозвучали серии взрывов, передают «Суспільне» и «24 канал». В Сумской области работали средства ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

14 сентября после ночных взрывов был поврежден энергообъект в Сумской области, из-за повреждения оборудования были обесточены несколько электроподстанций.

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Украина взрывы троллейбус Сумская область
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