Именем Чилингарова назвали Superjet компании «Ямал»
В честь полярника и бывшего депутата Госдумы Артура Чилингарова, который ушел из жизни в июне 2024 года, назвали пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
«Надпись с именем героя Советского Союза и России появилась на Суперджете-100, который будет задействован на ямальских направлениях», — написал глава региона. По его словам, борт уже совершил несколько рейсов.
Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет после тяжелой болезни. Он работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института.
Чилиганов руководил несколькими экспедициями и операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза.
Президент Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью Чилингарова назвал его выдающимся ученым и человеком-легендой.
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