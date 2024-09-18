В ООН подтвердили гибель детей при взрывах пейджеров в Ливане
Двое детей стали жертвами взрывов пейджеров в Ливане, сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
«Вчерашние массовые одновременные взрывы пейджеров в Ливане и Сирии убили по меньшей мере 12 человек, включая двух детей, и оставили тысячи людей ранеными. Это шокирует, воздействие на мирных жителей неприемлемо», — говорится в его заявлении.
Ранее Минздрав Ливана сообщил, что жертвами взрывов стали 12 человек.
Тюрк призвал мировых лидеров принять немедленные меры для прекращения «ежедневных ужасов и страданий», подчеркнув, что защита мирного населения должна быть приоритетом.
Массовые взрывы пейджеров членов организации «Хезболла» произошли в Ливане накануне. По данным The New York Times, в каждое устройство рядом с батареей заложили взрывчатое вещество, а также встроили возможность его дистанционной активации.
«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Израильские власти официально не комментировали произошедшее.
Москва назвала взрыв пейджеров «Хезболлы» терроризмом.
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