Умер корреспондент «РИА Новости» Иван Сураев
Корреспондент редакции силовых ведомств «РИА Новости» Иван Сураев умер в возрасте 32 лет, сообщает агентство.
Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
«Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками. Помимо работы увлекался музыкой, путешествовал», — рассказали в агентстве.
Сураев работал в «РИА Новости» с 2014 года. Он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса, но писал и на другие темы. В частности, Сураев ездил в командировку для освещения попытки государственного переворота в Венесуэле в 2019 году.
Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в январе 2019 года. Тогда глава парламента республики Хуан Гуаидо в знак несогласия с инаугурацией президента Николаса Мадуро объявил себя временным президентом.
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