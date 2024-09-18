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Умер корреспондент «РИА Новости» Иван Сураев

Иван Сураев
Иван Сураев (Фото: facuore / VK)

Корреспондент редакции силовых ведомств «РИА Новости» Иван Сураев умер в возрасте 32 лет, сообщает агентство.

Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

«Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками. Помимо работы увлекался музыкой, путешествовал», — рассказали в агентстве.

Сураев работал в «РИА Новости» с 2014 года. Он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса, но писал и на другие темы. В частности, Сураев ездил в командировку для освещения попытки государственного переворота в Венесуэле в 2019 году.

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