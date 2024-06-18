ФАС завела дело против Альфа-Банка из-за рекламы дебетовой карты

Альфа-Банк в рекламе утверждал, что первым отменил все комиссии за переводы, но информацию об установленных ограничениях размещалась «недоступным для восприятия способом», сообщили в ФАС

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты на телеканалах «Первый», «ТНТ» и «Пятница», а также на радиостанции «Русское Радио», сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале. В случае установления вины организации грозит штраф.

В рекламе содержались такие утверждения: «Альфа-Банк первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-Карту».

По данным ФАС, информация о существенном ограничении таких условий была размещена способом, «недоступным для восприятия». Действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе, полагают в ведомстве. Закон запрещает рекламу товара, в которой «отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы».

Альфа-Банк не ответил на запрос РБК.

В конце января служба признала вводящей в заблуждение рекламу дебетовой карты Альфа-банка. В рекламе говорилось, «что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно». При этом там не были указаны «существенные условия об ограничениях такой опции», из-за чего «потребители получали неполную информацию», пояснили в ФАС.