 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Финансы ,  
0 

ФАС завела дело против Альфа-Банка из-за рекламы дебетовой карты

Альфа-Банк в рекламе утверждал, что первым отменил все комиссии за переводы, но информацию об установленных ограничениях размещалась «недоступным для восприятия способом», сообщили в ФАС
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты на телеканалах «Первый», «ТНТ» и «Пятница», а также на радиостанции «Русское Радио», сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале. В случае установления вины организации грозит штраф.

В рекламе содержались такие утверждения: «Альфа-Банк первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-Карту».

По данным ФАС, информация о существенном ограничении таких условий была размещена способом, «недоступным для восприятия». Действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе, полагают в ведомстве. Закон запрещает рекламу товара, в которой «отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы».

Альфа-Банк не ответил на запрос РБК.

ФАС завела дело против Альфа-банка из-за мелкого шрифта
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце января служба признала вводящей в заблуждение рекламу дебетовой карты Альфа-банка. В рекламе говорилось, «что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно». При этом там не были указаны «существенные условия об ограничениях такой опции», из-за чего «потребители получали неполную информацию», пояснили в ФАС.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Компании
Георгий Смирнов
При участии
Евгения Чернышова
Альфа-Банк ФАС нарушения реклама дебетовая карта
АЛЬФА-БАНК

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
ФАС нашла сговоры при поставках больницам, где лечат бойцов спецоперации
Бизнес
ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу написания дипломов и рефератов
Бизнес
ФАС не нашла плагиата в обложке «Букваря»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
ФАС завела дело против Альфа-Банка из-за рекламы дебетовой карты Финансы, 16:52
Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро Спорт, 16:51
Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея Общество, 16:50 
Госдума ограничила плавающие ставки по потребительским кредитам Экономика, 16:49
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29% Инвестиции, 16:48
Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде Общество, 16:46
В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store Технологии и медиа, 16:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин назначил нового посла России в Киргизии Политика, 16:43
Мбаппе избежал операции, Хорватия без Влашича. Что происходит на Евро Спорт, 16:40
Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов Политика, 16:37
СК назвал производителя салата, вызывающего симптомы ботулизма Общество, 16:36
ВТБ организует выпуск ЦФА на премиальную недвижимость в Москве Инвестиции, 16:30
Адвокат экс-главы «Автодора» сообщил о намерении обжаловать приговор Общество, 16:29
Миссия выполнима: как бизнес и государство развивают малые города Тренды, 16:18