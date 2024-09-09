ФАС завела дело против ВТБ из-за рекламы кредитки

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушений в рекламе кредитной карты, сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС поступила жалоба гражданина на рекламу кредитки ВТБ в Москве. В рекламе на уличном стенде говорилось, что карта предоставляет 20 тыс. руб. за покупки бонусом, но объективные критерии сравнения не указали, а сведения о существенных условиях получения бонусов разместили «трудным для восприятия шрифтом».

«По мнению ведомства, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов», — уточнили в службе.

В конце августа ФАС признала ненадлежащей рекламу совместной акции Альфа-банка и «Яндекс Еды». В ведомстве обратили внимание на телевизионную рекламу акции, по условиям которой при оплате заказа в сервисе «Яндекса» картой «Альфа» покупателю начислялся кешбэк 50%, однако информация, что он не может быть больше 500 руб., разместили «недоступным для восприятия способом».