Обстановка около здания БЦ «Романов двор» (Фото: РБК)

Встречи и переговоры с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком не планировались, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Никак встреч с Владиславом и его представителями в офисах компании не было запланировано», — заявили в пресс-службе. Ранее Бакальчук говорил, что конфликт около офиса компании возник после того, как стороны договорились встретиться на переговорах.

В Wildberries опровергли подготовку встречи с Бакальчуком Бизнес

В пресс-службе WB и Russ отметили, что Владислав Бакальчук с охраной пытался «незаконно» попасть в офис. «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — отметили в компании.

Офис компании находится в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке в Москве вблизи Моховой улицы и Воздвиженки. Рядом со зданием находились две патрульные машины полиции, автозак и машины скорой помощи, сообщил корреспондент РБК. Полицейские зашли внутрь центра.

После конфликта и стрельбы у офиса Wildberries в Москве задержаны десять человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В то же время, по данным «Интерфакса», задержаны восемь человек.