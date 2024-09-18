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Объединение и развод в Wildberries ,  
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В Wildberries опровергли подготовку встречи с Бакальчуком

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Объединение и развод в Wildberries
Обстановка около здания БЦ &laquo;Романов двор&raquo;
Обстановка около здания БЦ «Романов двор» (Фото: РБК)

Встречи и переговоры с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком не планировались, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Никак встреч с Владиславом и его представителями в офисах компании не было запланировано», — заявили в пресс-службе. Ранее Бакальчук говорил, что конфликт около офиса компании возник после того, как стороны договорились встретиться на переговорах.

В Wildberries опровергли подготовку встречи с Бакальчуком
Бизнес
Обстановка около здания БЦ &laquo;Романов двор&raquo;

В пресс-службе WB и Russ отметили, что Владислав Бакальчук с охраной пытался «незаконно» попасть в офис. «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — отметили в компании.

Офис компании находится в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке в Москве вблизи Моховой улицы и Воздвиженки. Рядом со зданием находились две патрульные машины полиции, автозак и машины скорой помощи, сообщил корреспондент РБК. Полицейские зашли внутрь центра.

«РИА Новости» сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries
Бизнес

После конфликта и стрельбы у офиса Wildberries в Москве задержаны десять человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В то же время, по данным «Интерфакса», задержаны восемь человек.

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Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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