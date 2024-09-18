«РИА Новости» сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries

По данным информагентств, от восьми до десяти человек задержаны после конфликта со стрельбой в офисе Wildberries. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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После конфликта и стрельбы у офиса Wildberries в Москве задержаны десять человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным «Интерфакса», задержаны восемь человек.

Ранее этим днем в Wildberries сообщили, что в офис компании в бизнес-центре «Романов двор» «была осуществлена попытка незаконного проникновения». Основательница компании Татьяна Бакальчук, комментируя инцидент, сообщила, что ее супруг Владислав Бакальчук и еще несколько человек пришли с оружием в офис Wildberries и пытались его захватить. В результате ранения получили три человека.

Супруг Бакальчук сообщил, что прибыл в офис на переговоры, там у него произошел «вооруженный конфликт» с охраной компании.

У задержанных изъято оружие, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти» и 213 УК «Хулиганство», пишет SHOT.