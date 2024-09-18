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Военная операция на Украине ,  
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Мирный житель пострадал в Белгородской области от атаки дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в среду два автомобиля в Белгородской области, один человек пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, один дрон атаковал грузовик во время посевных работ недалеко от города Шебекино. «Водитель с множественными осколочными ранениями на попутном транспорте доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу», — уточнил он.

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Кроме того, по словам Гладкова, легковой автомобиль атакован дроном в Белгородском районе рядом с селом Никольское. Машина сильно повреждена.

Утром губернатор сообщал, что в самом Шебекино Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус, пострадали четыре человека.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны ВСУ пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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