На «Госуслугах» запустили страницу с мерами поддержки для белгородцев
Сервисы для помощи жителям Белгорода стали доступны на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры.
Через портал пострадавшие белгородцы могут сообщить, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, найти близких, с которыми потеряна связь, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.
На «Госуслугах» теперь можно также оформить выплаты:
- пострадавшим при ЧС;
- членам семьи погибшего при ЧС;
- при утрате имущества;
- за вред здоровью.
Кроме того, для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты фонда, принимающего пожертвования.
Белгородская и Курская области регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В частности, 15 сентября в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие отразили шесть попыток ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье.
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