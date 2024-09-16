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Военная операция на Украине ,  
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На «Госуслугах» запустили страницу с мерами поддержки для белгородцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сервисы для помощи жителям Белгорода стали доступны на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры.

Через портал пострадавшие белгородцы могут сообщить, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, найти близких, с которыми потеряна связь, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильем.

На «Госуслугах» теперь можно также оформить выплаты:

  • пострадавшим при ЧС;
  • членам семьи погибшего при ЧС;
  • при утрате имущества;
  • за вред здоровью.

Кроме того, для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты фонда, принимающего пожертвования.

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Фото:Нияз Галиев / Бизнес Online / ТАСС

Белгородская и Курская области регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В частности, 15 сентября в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие отразили шесть попыток ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье.

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Теги
Белгородская область Госуслуги господдержка Минцифры

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