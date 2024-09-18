Яровая сообщила о подготовке Думой изменений в законы о мигрантах

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Комиссия Госдумы по миграционной политике начала готовить корректировки в законодательство по вопросам адаптации мигрантов, их образования и знания русского языка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии, вице-спикера Думы Ирину Яровую.

По ее словам, изменения будут готовы к следующему заседанию комиссии. Законодательство изменят для защиты прав и интересов российских граждан, отметила Яровая.

«Абсолютный приоритет — безопасность граждан России. Поэтому мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования и социальной адаптации», — цитирует агентство Яровую.

Вице-спикер добавила, что разработанные комиссией законопроекты в области незаконной миграции были одобрены Верховным судом. К внесению на рассмотрение Думой готовы пять законопроектов, все получили положительные отзывы без замечаний, отметила Яровая.

С весны 2024 года в России возобновились дискуссии, связанные с положением мигрантов в стране. В частности, ужесточилась процедура тестирования приезжих на знание русского языка. Право принимать экзамен на знание языка оставили только 12 специально аккредитованным для этого вузам, а также одной государственной организации, хотя раньше проводить его могли и коммерческие структуры.

В конце августа партия ЛДПР предложила запретить семьям трудовых мигрантов переезжать за ними. Ограничительную меру могут установить для членов семьи иностранного гражданина, «временно прибывшего на территорию России, который является низкоквалифицированным специалистом и осуществляет трудовую деятельность» в стране.