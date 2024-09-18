Песков заявил, что Россия изучит причины взрывов пейджеров в Ливане

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Российские специалисты проведут расследование причин взрывов пейджеров в Ливане, чтобы предотвратить подобные случаи в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нужно сначала разобраться с этой ситуацией <...> Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства <...> чтобы принять меры по исключению подобных рисков у нас и в других местах», — передает ТАСС слова Пескова.

Он также добавил, что помимо причин необходимо определить, кто стоит «за этими массовыми взрывами».

Накануне по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». В устройствах была заранее заложена взрывчатка. В результате теракта погибли 11 человек, 4 тыс. получили ранения.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее.

Москва назвала взрыв пейджеров «Хезболлы» терроризмом.