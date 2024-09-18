Команда Трампа давно просила выделить больше сотрудников для его охраны
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его служба безопасности давно просила увеличить численность Секретной службы для его охраны, сообщает Fox News.
«У нас огромные митинги и толпы людей, и это хорошо, но нам нужно больше защиты. И мы давно просили больше людей. <...> Я слышал, как они говорили, что нам здесь нужно больше людей для обеспечения безопасности, но мы, похоже, никогда этого не получим», — сказал Трамп в эфире «Хэннити».
По данным исполняющего обязанности директора Секретной службы США (USSS) Рональда Роу-младшего, после покушения на Трампа два месяца назад служба страны «уже усилила меры безопасности» для экс-президента.
Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября, когда он играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили, что из кустов вдоль территории клуба виднеется дуло автомата. Они открыли стрельбу, позднее был задержан 58-летний Райан Раут. Выстрелить он не успел, экс-президент не пострадал.
Действующий президент США Джо Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности экс-главы государства после инцидента.
Первое покушение на Трампа произошло в середине июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, он тогда получил ранение в ухо.
Специальный порядок: что нужно знать об особых экономических зонах Индии