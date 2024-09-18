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Команда Трампа давно просила выделить больше сотрудников для его охраны

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Покушения на Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его служба безопасности давно просила увеличить численность Секретной службы для его охраны, сообщает Fox News.

«У нас огромные митинги и толпы людей, и это хорошо, но нам нужно больше защиты. И мы давно просили больше людей. <...> Я слышал, как они говорили, что нам здесь нужно больше людей для обеспечения безопасности, но мы, похоже, никогда этого не получим», — сказал Трамп в эфире «Хэннити».

По данным исполняющего обязанности директора Секретной службы США (USSS) Рональда Роу-младшего, после покушения на Трампа два месяца назад служба страны «уже усилила меры безопасности» для экс-президента.

Подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить
Политика
Фото:Giorgio Viera / Reuters

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября, когда он играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили, что из кустов вдоль территории клуба виднеется дуло автомата. Они открыли стрельбу, позднее был задержан 58-летний Райан Раут. Выстрелить он не успел, экс-президент не пострадал.

Действующий президент США Джо Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности экс-главы государства после инцидента.

Первое покушение на Трампа произошло в середине июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, он тогда получил ранение в ухо.

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Дональд Трамп Секретная служба США охрана
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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