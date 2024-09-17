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Покушения на Трампа ,  
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Подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить

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Покушения на Трампа

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу, передает CNN.

«Он не стрелял [в Трампа] и не производил никаких выстрелов в наших агентов», — сказал он, отметив, что тот и не видел экс-президента. Роу добавил, что после предыдущего покушения на политика Секретная служба усилила его защиту и она была «самой высокой».

Подозреваемого в покушении Райана Рута задержали менее чем через час после инцидента. Как рассказал CNN шериф Уильям Снайдер, тот был «в замешательстве», когда его машину остановили. «Он не только вел себя так, будто собирался на воскресную церковную службу, но и вел машину тем же образом», — добавил он.

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15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

Это второе покушение на Трампа за последние месяцы. Предыдущее произошло в июле, тогда на предвыборном митинге в Пенсильвании политику выстрелили в правое ухо.

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Дональд Трамп покушение Секретная служба США
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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