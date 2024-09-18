Россиянин увидел кота во сне и выиграл ₽140 млн в лотерее

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Житель Смоленска выиграл 140 млн руб. в лотерею, после того как ему приснился кот, рассказали «РИА Новости» в «Столото».

По данным компании, 28 августа в ходе 8814-го тиража лотереи «Спортлото «4 из 20» разыграли суперприз — 140 млн 697 тыс. 536 руб. Его выиграл участник розыгрыша бизнесмен Дмитрий М. из Смоленска, купивший билет за 250 руб. в мобильном приложении.

«За пару дней до победы мне приснился кот, который испачкал всю квартиру», — рассказал победитель. Он также отметил, что «в простонародье говорится, что такой сон к финансовому успеху».

По словам Дмитрия, в игровых полях билета он всегда отмечает важные для своей семьи числа — дни рождения близких, а еще в одном поле выбрал числа наугад. Благодаря выигрышу победитель решил купить дом с большим участком, расширить свой бизнес и пожертвовать часть на благотворительность. На участке он планирует сделать лаунж-зону и бассейн.

13 сентября житель Самарской области с закрытыми глазами выиграл в лотерею 56 млн руб. Юрист Сергей О. рассказал, что решил купить билет онлайн перед сном, выбрал числовую комбинацию в полусне, оплатил покупку и уснул. Он угадал все шесть чисел. За 2024 год для Самарской области этот выигрыш стал рекордным. Мужчина решил отложить его на будущее дочери, которая в 2024 году поступила в университет, а также сделать подарок жене на память о победе.