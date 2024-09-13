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Житель Самарской области рассказал, как наугад выиграл в лотерею ₽56 млн

Россиянин с закрытыми глазами выиграл в лотерею 56 млн руб.
Фото: Столото
Фото: Столото

Юрист из Самарской области Сергей О. выиграл в «Спортлото» 56 млн руб., выбрав числа с закрытыми глазами, сообщила пресс-служба лотереи.

«Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет [онлайн]. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул», — рассказал Сергей.

По информации пресс-службы «Столото», чтобы выиграть в лотерею «Спортлото «6 из 45», необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. В 12 633-м тираже разыгрывался приз более 55 млн руб., но так как Сергей отметил дополнительные числа в билете, то его выигрыш увеличился и составил 56 388 464 руб.

За 2024 год для Самарской области этот выигрыш стал рекордным, отметила пресс-служба.

Мужчина решил отложить выигрыш на будущее дочери, которая в этом году поступила в университет, а также сделать подарок жене на память о победе.

Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею «Спортлото» почти 170 млн руб.
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В конце июля бывший инженер-авиаконструктор из Москвы стал мультимиллионером после участия в лотерее «Спортлото «4 из 20», выиграв почти 170 млн руб.

Победитель тогда рассказал, что часть выигранной суммы планирует разделить между близкими и приобретет себе новый автомобиль.

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«Столото» выигрыш Самарская область
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