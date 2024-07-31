Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею «Спортлото» почти 170 млн руб.
Бывший инженер-авиаконструктор из Москвы стал мультимиллионером после участия в лотерее «Спортлото «4 из 20», сообщили РБК в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».
3 июля некто Сергей С. выиграл в лотерею 169,966 млн руб., рассказали в «Столото».
Мужчина не готов к публичности и попросил об анонимности, добавили там. По образованию он инженер-авиаконструктор, а сейчас находится на пенсии.
Победитель рассказал, что часть выигранной суммы планирует разделить между близкими и приобретет себе новый автомобиль. По остальным же тратам определится, когда суперприз будет ему перечислен.
В пресс-службе уточнили, что победитель получит 144,571 млн руб., так как налог на выигрыш составит 25,395 млн руб.
С 2014 года все лотереи в России только государственные, напомнили в «Столото», и организуются Минфином и Минспортом России. Федеральная налоговая служба контролирует их проведение.
В минувшем январе в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 1 млрд руб. выиграл житель Тюмени. В июне в «Столото» рассказали, что он вместе с женой остался жить в городе.
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