«Столото»: бывший авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею почти 170 млн руб.

Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею «Спортлото» почти 170 млн руб.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший инженер-авиаконструктор из Москвы стал мультимиллионером после участия в лотерее «Спортлото «4 из 20», сообщили РБК в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

3 июля некто Сергей С. выиграл в лотерею 169,966 млн руб., рассказали в «Столото».

Мужчина не готов к публичности и попросил об анонимности, добавили там. По образованию он инженер-авиаконструктор, а сейчас находится на пенсии.

Победитель рассказал, что часть выигранной суммы планирует разделить между близкими и приобретет себе новый автомобиль. По остальным же тратам определится, когда суперприз будет ему перечислен.

В пресс-службе уточнили, что победитель получит 144,571 млн руб., так как налог на выигрыш составит 25,395 млн руб.

С 2014 года все лотереи в России только государственные, напомнили в «Столото», и организуются Минфином и Минспортом России. Федеральная налоговая служба контролирует их проведение.

В минувшем январе в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 1 млрд руб. выиграл житель Тюмени. В июне в «Столото» рассказали, что он вместе с женой остался жить в городе.