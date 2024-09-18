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Пожар на складе в Уссурийске охватил 3 тыс. кв. м

Пожар на складе в Уссурийске охватил 3 тыс. кв. м
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Склад стройматериалов горит на площади 3 тыс. кв. м в Уссурийске, сообщает пресс-служба МЧС Приморского края в телеграм-канале.

По их данным, загорелся склад со стройматериалами. «В Уссурийске огонь охватил здание на 3 тыс.  кв. м», — говорится в сообщении.

Пожар тушат более 30 специалистов, а также шесть единиц техники.

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Ранее, 15 сентября, склад стройматериалов загорелся в Ростовской области. Тогда огонь распространился по площади 1,5 тыс. кв. м.

В тушении пожара участвовали около 100 человек и 38 единиц техники. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома. Возгорание уже ликвидировали.

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Уссурийск Пожар склад
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