Пожар на складе в Уссурийске охватил 3 тыс. кв. м
Склад стройматериалов горит на площади 3 тыс. кв. м в Уссурийске, сообщает пресс-служба МЧС Приморского края в телеграм-канале.
По их данным, загорелся склад со стройматериалами. «В Уссурийске огонь охватил здание на 3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Пожар тушат более 30 специалистов, а также шесть единиц техники.
Ранее, 15 сентября, склад стройматериалов загорелся в Ростовской области. Тогда огонь распространился по площади 1,5 тыс. кв. м.
В тушении пожара участвовали около 100 человек и 38 единиц техники. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома. Возгорание уже ликвидировали.
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