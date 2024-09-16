В Ростовской области потушили пожар в СНТ «Задонье»
Пожар в садовом обществе «Задонье» в Ростовской области потушили, сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание вспыхнуло 15 сентября, в результате оказались повреждены 15 строений, включая четыре жилых дома. В МЧС не уточнили площадь пожара.
СНТ «Задонье» расположено в Аксайском районе региона. В нем, а также в Неклиновском районе ранее ввели режим ЧС из-за крупных пожаров.
В Ростовской области с 15 сентября возникли десятки пожаров из-за погодных условий. Губернатор Василий Голубев пояснил, что причиной пожаров стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. Ситуация остается напряженной, отметил он. В регионе ввели временные отключения света из-за пожаров.
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