Двое мирных жителей пострадали при атаке дрона на машину у Шебекино

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В результате атаки дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в Шебекинском городском округе ранения получили два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Происшествие случилось у села Муром.

«У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго — баротравма», — написал глава региона.

По его словам, бригада скорой помощи доставила пострадавших в белгородскую больницу № 2.

Атаки дронов на объекты в Белгородской области происходят регулярно, особенно в приграничных районах.

Гладков 15 сентября сообщил, что в регион доставили новую партию специального оборудования для борьбы с беспилотниками.

«В Белгородскую область прибыла новая партия специального оборудования, которым мы оснащаем наши приграничные муниципалитеты — это РЭБы (комплексы радиоэлектронной борьбы. — РБК), которые используют для подавления дронов, и детекторы для их обнаружения», — написал тогда губернатор.

За последние три месяца около 300 комплексов РЭБ передали в приграничные муниципалитеты региона, отметил губернатор. Такое оборудование в первую очередь устанавливают на пассажирские автобусы, коммунальные машины и автолавки, которые выполняют социальные задачи.

Кроме того, средствами РЭБ обеспечивают также оперативные службы, которые выезжают на места обстрелов и ликвидируют последствия ЧС.