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Маск рассказал, как человечество может выжить

Илон Маск: человечество не выживет, если не станет космической цивилизацией

Человечество должно освоить космос, чтобы выжить, заявил предприниматель Илон Маск на своей страничке в соцсети X.

«Либо стать космической цивилизацией, либо погибнуть — вот два варианта», — написал он.

Бизнесмен предположил, что однажды на Землю может упасть комета и тогда планета станет непригодной для жизни. Даже если этого не произойдет, «все живое» погибнет на Земле в результате увеличения Солнца, отметил Маск.

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Илон Маск

Маск не первый раз высказывает идею о переселении человечества на другие планеты. Ранее он заявил, что от вымирания на Земле людей спасут многоразовые сверхтяжелые ракеты Starship его компании SpaceX.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания», — написал он.

В начале сентября Маск назвал дату отправки корабля Starship к Марсу в беспилотном режиме. По его словам, это произойдет через два года. Если посадка пройдет успешно, пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года. Их главная цель — создать «самодостаточный город» на Марсе через 20 лет.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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