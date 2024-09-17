Жителя Мариуполя задержали за передачу данных украинским спецслужбам
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя, подозреваемого в госизмене, сообщает пресс-служба штаба обороны Донецкой народной республики (ДНР).
По данным штаба, подозреваемый собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений Минобороны России с целью последующего нанесения по ним огневого поражения.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
16 сентября суд вынес приговор жителю Севастополя Владимиру Пазину за госизмену и подготовку к совершению теракта. По данным суда, тот в 2023 году собрал и передал представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего российскому военному. Кроме того, 40-летний мужчина по указанию куратора забрал из тайника самодельное взрывное устройство, которое собирался установить в автомобиль. В итоге Пазина приговорили к 16 годам лишения свободы.
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